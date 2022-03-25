В сообщении говорится, что в Саратов завезли сахар. Как только россияне это увидели, сразу налетели его разбирать.
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Предприниматели привезли фурами сахар в мешках. Возле машин сразу появилась толпа желающих его купить. Примечательно, что очередь тянется очень далеко.
Люди лезут без очереди и суют деньги мужчине, который продает сахар.
Смотрите видео ожесточенных боев за дефицитный сахар в России:
Кстати, ранее в сети обнародовали видео из российского супермаркета. Там работники только вывезли сахар в зал из состава, как россияне сразу напали на коляску и начали разгребать пакеты с сахаром. Смешное видео – смотрите по ссылке.
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