В сообщении говорится, что в Саратов завезли сахар. Как только россияне это увидели, сразу налетели его разбирать.

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Предприниматели привезли фурами сахар в мешках. Возле машин сразу появилась толпа желающих его купить. Примечательно, что очередь тянется очень далеко.

Люди лезут без очереди и суют деньги мужчине, который продает сахар.

Смотрите видео ожесточенных боев за дефицитный сахар в России:



Кстати, ранее в сети обнародовали видео из российского супермаркета. Там работники только вывезли сахар в зал из состава, как россияне сразу напали на коляску и начали разгребать пакеты с сахаром. Смешное видео – смотрите по ссылке .