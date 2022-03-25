У дописі йдеться про те, що до Саратова завезли цукор. Як тільки росіяни це побачили – одразу налетіли його розбирати.

До теми У Росії виник чорний ринок цукру через дефіцит: торгують з-під прилавка

Підприємці привезли фурами цукор у мішках. Біля машин одразу з’явився натовп охочих його купити. Помітно, що черга тягнеться дуже далеко.

Люди лізуть без черги та сунуть гроші чоловіку, який продає цукор.

Дивіться відео запеклих боїв за дефіцитний цукор у Росії:



До слова, раніше в мережі оприлюднили відео з російського супермаркету. Там працівники лише вивезли цукор в зал зі складу, як росіяни одразу напали на візочок та почали розгрібати пакети з цукром. Смішне відео – дивіться за посиланням.

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