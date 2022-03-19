Так, на днях стало відомо про те, що на Росії дефіцит цукру. Тож щойно люди бачать його на полицях магазинів, починаються запеклі протистояння.

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За солодке життя можуть і побити

Співробітники супермаркету вирішили не лише вивезти цукор в зал, а й зняти реакцію росіян на це. Далі пряма мова продавців:

– Там б'ються просто...

– Світлано Петрівно, з Богом!

– Знімай! Ти ж відео записуєш?

Продавчиня акуратно вивезла візочок з упаковками цукру та повернулася до складу. Звідти й співробітники магазину спостерігали за тим, як люди буквально виривають один в одного упаковки з "білою смертю".

Жінок, які агресивно напали на пачки цукру, запевняють, що їм не проб'ють його на касі. Ясна річ, що відпускають його лише в обмежених кількостях. Усе в кращих традиціях Радянського Союзу.

Якщо ви думаєте, що люди обмежилися лише візочком, який їм викотили співробітники супермаркету, то дуже помиляєтеся. Зголоднілі росіяни почали ломитися на склад, адже, ясна річ, там від них і приховують той самий дефіцитний цукор.

Дивіться на відео епічну боротьбу росіян за дефіцитний цукор:

Наприкінці відео одна з винахідливих жінок таки завезла візочок з роздобутим скарбом на склад. Мабуть, вирішила, що тут можна буде спокійно перечекати, а то її ж розірвуть щойно вона покине це приміщення.

У нас тепер риторичне питання: а чи можуть на Росії тебе підстерегти біля виходу з магазину і відібрати силою цукор? Підозрюємо, що таки можуть.

Тим часом – Путін виступав у куртці за 1,5 мільйона рублів – дивіться відео: