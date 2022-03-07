Фанаты войны бегут от собственных преступлений

В России нет войны, на неё никто не нападал, но россияне все равно бегут, как крысы. Хотят дальше пить "Кока-Колу" и смотреть "Нетфликс". Не хотят жить в новой России, из которой их любимый царек своими руками делает Северную Корею.

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Мои любимые казахи, я знаю, что у вас – доброе сердце и широкая душа. Я знаю, что вы спасали ссыльные народы в голой степи и отправляли своих детей кидать курт под видом камней пленницам Алжира. Но сегодня явно не тот случай.

Сеющие войну

Мигрантам из России ничего не грозит. Они просто просрали свою страну, и теперь ищут тёплые места для комфортной жизни. Из-за них взлетит ввысь рынок жилья и тысячи казахстанцев не смогут найти работу.

Это – потенциальные сепаратисты, которые завтра будут кричать, что их ущемляют националисты, и просить Путина ввести войска.

Советуем Нацисты запрещали книги, русские – фейсбук и твиттер

Как человек, который сейчас с семьей и тремя детьми лично переживает войну в Украине, прошу вас не принимать граждан России, не сдавать им жилье и не брать на работу. Они обязаны отвечать за все огромное горе, которое сейчас захлестнуло украинский народ, вместе со своим фюрером.

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