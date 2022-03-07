Фанати війни тікають від власних злочинів

У Росії немає війни, на неї ніхто не нападав, але росіяни все одно тікають, як щури. Хочуть далі пити "Кока-Колу" та дивитися "Нетфлікс". Не хочуть жити в новій Росії, з якої їх улюблений цар своїми руками робить Північну Корею.

До теми Путінська Росія сьогодні – це абсолютне зло

Мої кохані казахи, я знаю, що у вас – добре серце і широка душа. Я знаю, що ви рятували народи, які відправляли на заслання, в голому степу і відправляли своїх дітей кидати курт під виглядом каміння полонянкам Алжиру. Але сьогодні явно не той випадок.

Ті, що сіють війну

Мігрантам із Росії нічого не загрожує. Вони просто проср*ли свою країну і тепер шукають теплі місця для комфортного життя. Через них злетить угору ринок житла, і тисячі казахстанців не зможуть знайти роботу.

Це – потенційні сепаратисти, які завтра кричатимуть, що їх утискають націоналісти, та проситимуть Путіна ввести війська.

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Як людина, яка зараз із сім'єю та трьома дітьми особисто переживає війну в Україні, прошу вас не приймати громадян Росії, не здавати їм житло і не брати на роботу. Вони зобов'язані відповідати за все величезне горе, яке зараз захлиснуло український народ, разом зі своїм фюрером.

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