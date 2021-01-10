В российском городе Саратов на Новый Год в квартиру залетела военная ракета. В то время хозяев не было дома, а когда они вернулись – обнаружили на холодильнике боеприпас.

Хозяева квартиры написали заявление в полицию. Об этом сообщает в телеграмме издание Baza.

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Что известно об инциденте

Опасную находку у себя дома жители Саратова обнаружили после новогодних праздников.

Снаряд разбил окно и упал на холодильник.

Сначала они подумали, что в квартиру на 19-м этаже залетел фейерверк.

Позже выяснилось, что в окно попала ракета СХТ-40, которую военные используют для сигнализации о химической тревоге.

Пока неизвестно, кто и когда запустил снаряд в жилом районе.

На опубликованном видео видно, что на полу в кухне и на балконе лежат обломки стекла, а поверхность холодильника расплавлена.

В городе Саратов в квартиру залетела военная ракета: видео из соцсетей