В России на Новый год в квартиру залетела военная ракета: шокирующее видео
В российском городе Саратов на Новый Год в квартиру залетела военная ракета. В то время хозяев не было дома, а когда они вернулись – обнаружили на холодильнике боеприпас.
Хозяева квартиры написали заявление в полицию. Об этом сообщает в телеграмме издание Baza.
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Что известно об инциденте
- Опасную находку у себя дома жители Саратова обнаружили после новогодних праздников.
- Снаряд разбил окно и упал на холодильник.
- Сначала они подумали, что в квартиру на 19-м этаже залетел фейерверк.
- Позже выяснилось, что в окно попала ракета СХТ-40, которую военные используют для сигнализации о химической тревоге.
- Пока неизвестно, кто и когда запустил снаряд в жилом районе.
На опубликованном видео видно, что на полу в кухне и на балконе лежат обломки стекла, а поверхность холодильника расплавлена.
В городе Саратов в квартиру залетела военная ракета: видео из соцсетей
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