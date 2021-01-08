В девятиэтажке в российском Омске прямо с потолка льется кипяток. 8 января там прорвало трубу с горячей водой. Еще одна похожая авария произошла в городе накануне.

Дом расположен в центре города – на улице Бульварная, 2. Видео, сняли его жители, появилось в телеграм-канале "Лента дна".

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Прорыв трубы мог случиться на чердаке в верхнем розливе отопления, предположили жители многоэтажки. Мол, такая проблема – не редкость для домов с верхним разливом.

Ведь при морозах давление повышают, и трубы не выдерживают. "Аварию удалось устранить в течение часа. Однако с ее последствиями придется еще разбираться", – отметила жительница дома.

С потолка дома льется кипяток: смотрите видео из соцсетей

Это – не первый подобный случай в Омске

В начале января в городе произошла еще одна коммунальная авария – на улице Кордная, 5. Там расположен социальный рынок, сообщило российское издание "СуперОмск".

Как рассказали очевидцы, труба в подвале прохудился еще 23 декабря. Судя по фото в соцсетях, кипяток разъел потолок помещения. Вероятно, что горячая вода текла там не один день.



Последствия коммунальной аварии в Омске / Фото ngs55.ru



Авария произошла на территории социального рынка в Омске / Фото ngs55.ru

Власти Омска подтвердили информацию об инциденте. Там отметили, что воду приходится откачивать, для этого туда направить аварийные бригады.