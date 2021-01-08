У дев'ятиповерхівці у російському Омську прямо зі стелі ллється окріп. 8 січня там прорвало трубу з гарячою водою. Ще одна схожа аварія сталася у місті напередодні.

Будинок розташований у центрі міста – на вулиці Бульварна, 2. Відео, яке зняли його мешканці, з'явилося у телеграм-каналі "Лента дна".

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Прорив труби міг трапитися на горищі у верхньому розливі опалення, припустили жителі багатоповерхівки. Мовляв, така проблема – не рідкість для будинків з верхнім розливом.

Адже при морозах тиск підвищують, і труби не витримують. "Аварію вдалося усунути впродовж години. Проте з її наслідками доведеться ще розбиратися", – зауважила мешканка будинку.

Зі стелі будинку ллється окріп: дивіться відео з соцмереж

Це – не перший такий випадок в Омську

На початку січня у місті сталася ще одна комунальна аварія – на вулиці Кордна, 5. Там розташований соціальний ринок, повідомило російське видання "СуперОмск".

Як розповіли очевидці, труба у підвалі продірявився ще 23 грудня. Судячи з фото у соцмережах, окріп роз'їв стелю приміщення. Ймовірно, що гаряча вода текла там не один день.



Наслідки комунальної аварії в Омську / Фото ngs55.ru



Аварія сталася на території соціального ринку в Омську / Фото ngs55.ru

Влада Омська підтвердила інформацію про інцидент. Там зазначили, що воду доводиться відкачувати, для цього туди направити аварійні бригади.