У російському місті Саратов на Новий Рік у квартиру залетіла військова ракета. В той час господарів не було вдома, а коли вони повернулися – виявили на холодильнику боєприпас.

Господарі помешкання написали заяву в поліцію. Про це повідомляє у телеграмі видання Baza.

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Що відомо про інцидент

Небезпечну знахідку в себе вдома мешканці Саратова виявили після новорічних свят.

Снаряд розбив вікно і впав на холодильник.

Спочатку вони подумали, що у квартиру на 19-му поверсі залетів феєрверк.

Пізніше з'ясувалося, що у вікно потрапила ракета СХТ-40, яку військові використовують для сигналізації про хімічну тривогу.

Наразі невідомо, хто і коли запустив снаряд у житловому районі.

На опублікованому відео видно, що на підлозі в кухні і на балконі лежать уламки скла, а поверхня холодильника розплавлена.

У місті Саратов у квартиру залетіла військова ракета: відео з соцмереж