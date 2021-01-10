У Росії на Новий рік у квартиру залетіла військова ракета: шокуюче відео
У російському місті Саратов на Новий Рік у квартиру залетіла військова ракета. В той час господарів не було вдома, а коли вони повернулися – виявили на холодильнику боєприпас.
Господарі помешкання написали заяву в поліцію. Про це повідомляє у телеграмі видання Baza.
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Що відомо про інцидент
- Небезпечну знахідку в себе вдома мешканці Саратова виявили після новорічних свят.
- Снаряд розбив вікно і впав на холодильник.
- Спочатку вони подумали, що у квартиру на 19-му поверсі залетів феєрверк.
- Пізніше з'ясувалося, що у вікно потрапила ракета СХТ-40, яку військові використовують для сигналізації про хімічну тривогу.
- Наразі невідомо, хто і коли запустив снаряд у житловому районі.
На опублікованому відео видно, що на підлозі в кухні і на балконі лежать уламки скла, а поверхня холодильника розплавлена.
У місті Саратов у квартиру залетіла військова ракета: відео з соцмереж
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