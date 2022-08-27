Об этом 24 каналу рассказал политолог и эксперт по венгерскому вопросу в Закарпатье Дмитрий Тужанский. По его словам, история с "Пакш-2" продолжается еще с 2014 года, когда в январе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Путин заключили политическое соглашение. Это произошло как раз накануне аннексии Крыма и агрессии россии на Донбассе.

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росатом в 2019 году получил разрешение от ЕС на строительство новых энергоблоков. Но проект практически не сдвинулся с места.

По моему мнению, эта новость о предоставлении лицензии росатому на строительство "Пакш-2" – это, мне кажется, больше информационный повод. Ничего конкретного нет. За 8 лет "Пакш-2" продвинулся в реализации только на этап каких-либо проектных работ. Там отставание непонятно, – отметил Тужанский.

кремль хотел зайти на рынок атомной энергетики Европы

россия еще раньше пыталась зайти в атомную энергетику Европы, как это у них получилось с нефтью и газом. К примеру, в Финляндии они также должны были построить новые энергоблоки, однако из-за задержки там расторгли контракт с росатомом.

В Словакии же функционирует АЭС, которая зависела от российского ядерного топлива. Однако после полномасштабного вторжения они стали искать альтернативу.

Для россии это не просто деньги, а геополитика и гибридное влияние. Для росатома был вызов получить разрешение от Евросоюза на эти работы. Его получили в 19 году. Венгрия дожала свое, – отметил Тужанский.

По его словам, сейчас Венгрия остается последней страной ЕС, готовой играть с кремлем по его монопольным правилам. Там постоянно отмечают, что на советских АЭС технически невозможно обойтись без российских специалистов и ресурсов.

Однако Украина – яркий пример того, что это делать вполне возможно. Сейчас существует, к примеру, ядерное топливо от западных компаний, совершенно спокойно заменяющее российское на советских электростанциях.

Тужанский отмечает, что россию нужно избавить от монопольного положения на энергоресурсы в Европе. Как только найдутся альтернативы, оккупанты потеряют возможность политического шантажа.

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Добавим, недавно в Венгрии заявили, что не поддерживают визовые санкции против россиян и не собираются вводить такие ограничения, какое бы решение не принял Евросоюз.