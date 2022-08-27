Про це 24 каналу розповів політолог та експерт з угорського питання на Закарпатті Дмитро Тужанський. За його словами, історія з "Пакш-2" триває ще з 2014 року, коли в січні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та путін уклали політичну угоду. Це сталося якраз напередодні анексії Криму та агресії росії на Донбасі.

До теми Кулеба назвав єдині 2 країни ЄС, які відмовилися надавати зброю Україні

росатом в 2019 році отримав дозвіл від ЄС на будівництво нових енергоблоків. Але проєкт практично не зрушився з місця.

На мою думку, ця новина про надання ліцензії Росатому на будівництво "Пакш-2" – це, як на мене, більше інформаційний привід. Нічого конкретного немає. За 8 років "Пакш-2" просунувся в реалізації тільки на етап якихось проєктних робіт. Там відставання незрозуміле, – зазначив Тужанський.

Кремль хотів зайти у ринок атомної енергетики Європи

росія ще раніше намагалася зайти в атомну енергетику Європи, як це у них вийшло з нафтою та газом. До прикладу, у Фінляндії вони також мали побудувати нові енергоблоки, однак через затримку там розірвали контракт з росатомом.

А в Словаччині функціонує АЕС, яка залежала від російського ядерного палива. Однак після повномасштабного вторгнення вони почали шукати альтернативи.

Для росії це не просто гроші, а геополітика та гібридний вплив. Для росатому був виклик отримати дозвіл від Євросоюзу на ці роботи. Його отримали в 19 році. Угорщина дотиснула своє, – зазначив Тужанський.

За його словами, зараз Угорщина залишається останньою країною ЄС, яка готова грати з кремлем за його монопольними правилами. Там постійно наголошують, що на радянських АЕС технічно неможливо обійтися без російських спеціалістів та ресурсів.

Однак Україна – яскравий приклад, що це робити цілком можливо. Зараз існує, до прикладу, ядерне паливо від західних компаній, яке цілком спокійно заміняє російське на радянських електростанціях.

Тужанський наголошує, що росію потрібно позбавити від монопольного становища на енергоресурси в Європі. Як тільки знайдуться альтернативи, окупанти втратять можливість політичного шантажу.

До теми – Рябцев про перше в історії відключення АЕС від енергомережі: дивіться відео

Додамо, нещодавно в Угорщині заявили, що не підтримують візові санкції проти росіян та не збираються вводити такі обмеження, яке б Євросоюз не прийняв рішення.