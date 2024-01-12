Во время пресс-конференции в Латвии президент Украины Владимир Зеленский сказал, что россияне перед выборами президента в марте 2024 года будут пытаться продвинуться на фронте. Это будет происходить в рамках информационной кампании, передает 24 Канал.

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России нужны победы

По словам Зеленского, враг будет готовить контрнаступательные действия. Также он отметил, что это связано с предвыборной информационной кампанией, однако следует также ожидать чего-либо масштабного после них.

В то же время, несмотря на это, Владимир Зеленский считает, что реально продвинуться россиянам не удастся.

Они сложный враг – они не боятся убивать гражданских, поэтому это сложный враг... Они могут разрушить все, и тогда заходить – такая тактика,

– отметил украинский президент.

По словам Зеленского, ситуация на фронте сложная, ведь нам не хватает оружия. В то же время, россияне не отказываются от своих целей. Также он пояснил, что враг до сих пор имеет контроль над небом Украины, поэтому у Сил обороны "нет широких шагов вперед".

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