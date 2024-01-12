Під час пресконференції у Латвії президент України Володимир Зеленський сказав, що росіяни перед виборами президента у березні 2024 року будуть намагатись просунутись на фронті. Це буде відбуватись у межах інформаційної кампанії, передає 24 Канал.

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Росії потрібні перемоги

За словами Зеленського, ворог буде готувати контрнаступальні дії. Також він зазначив, що це пов'язано із передвиборчою інформаційною кампанією, однак слід також очікувати чогось масштабного після них.

Водночас попри це, Володимир Зеленський вважає, що реально просунутись росіянам не вдасться.

Вони складний ворог – вони не бояться вбивати цивільних, тому це складний ворог... Вони можуть зруйнувати все, і тоді заходити - така тактика,

– відзначив український президент.

За словами Зеленського, ситуація на фронті складна, адже нам не вистачає зброї. Водночас росіяни не відмовляються від своїх цілей. Також він пояснив, що ворог досі має контроль над небом України, тому у Сил оборони "немає широких кроків вперед".

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