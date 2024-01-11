Під час спілкування із балтійськими журналістами у Зеленського поцікавилися, чи здатна Росія здійснити якийсь суттєвий прорив на фронті. Що відповів глава держави, передає 24 Канал.

Дивіться також У Зеленського сказали, чи проводили таємну зустріч щодо переговорів із Росією

Тактика випаленої землі

Президент зазначив, що не слід вірити чуткам і наративам, які намагається розповсюджувати Москва. Росіяни не змогли нічого окупувати і кудись реально просунутися. Максимум, який вони могли зробити, це взяти кілька домівок в тому чи іншому селі, або просто їх зруйнувати.

Зеленський згадав за Бахмут, захопленню якого окупанти дуже раділи. Хоча насправді пишатися нема чим, адже вони цілком знищили місто.

Вони спочатку усе зруйнують, а лише потім заходять у населений пункт.

Глава держави наголосив, що Росія – складний ворог, адже вона зовсім не гребує вбивствами цивільних.

Росіяни так і не змогли захопити жодного великого міста, бо там залишалися люди. І вони цього бояться.

Ворог під час обстрілів вбиває якусь кількість громадян, залякує їх зброєю, але повністю зруйнувати велике місто вони не можуть.

За словами Зеленського, окупанти бояться повторення Бучі, вони не хочуть знову так "помилитися". Тому навмисно гамселять по містах, аби люди звідти тікали, аби потім вони могли зруйнувати все і зайти.

Інші заяви Зеленського: що відомо