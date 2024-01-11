Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, чи справді були таємні зустрічі щодо перемовин з країною-агресоркою. За його словами, насамперед потрібно розібрати, що вирішує "замороження війни".

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Що означає війна "на паузі"

Подоляк припустив, нехай Україна погодилася на "замороження війни", що не передбачає зняття санкцій з країни-терористки. Росія продовжить залишатися мілітарною та агресивною країною, бо не має інших інструментів ведення зовнішньої політики. Замороження війни начебто гарантує спокійне життя, коли не буде "сірої зони", з'являться потужні інвестиції та повернуться всі українці.

Проте буде "дуже цікаво" жити у країні, яка в будь-який момент може знову перетворитися на "згарище" війни. Росія з урахуванням ненависті, яку відчуває до нас, не буде тут поводити теракти, заворушення, не буде атакувати та вбивати, так? Тоді заморожений конфлікт – це "супер". Все, рай на землі,

– сказав радник ОПУ.

Потрібно зрозуміти, що "замороження війни" не розв'яже жодних проблем як для України, так і для Заходу. Росія залишиться такою, якою є сьогодні, з ключовим агресивним компонентом. Навколо неї почнуть групуватися інші країни, які розуміють, що Москва домінує у всьому світі й багато негараздів можна вирішити через силу.

"Коли хтось говорить про заморозку конфлікту, чи точно розуміє, що це таке? На яких умовах? І хто буде у виграші? Якщо ні, то тоді нехай би пояснили, навіщо про це постійно говорять? Тому що Росія не пропонує заморозку конфлікту на чиїхось умовах. Вона пропонує "оперативну паузу" у вигляді заморозки війни, для того, щоб підготуватись до наступних етапів", – зазначив Подоляк.

Чи проводилися таємні зустрічі щодо перемовин з Росією

Михайло Подоляк зауважив, що Росія вкладається у військове виробництво й почне його масштабувати, якщо дати їй запас часу. Окупанти офіційно збільшать армію з 1 мільйона 200 тисяч до 2,5 – 3,5 мільйона. Росіяни пророблять більшу роботу над помилками, а інструктори, які пройшли війну, з отриманим досвідом навчатимуть мобілізованих. Російська армія матиме величезний бойовий досвід і стане втричі потужнішою, якщо заморозити війну. Росія стане внутрішнім трудовим табором.

Люди це усвідомлюють чи ні? Чи вони думають, що можна буде приїхати в Москву і ходити собі по Червоній площі? Ні, цього не усвідомлюють, і тому ці всі розмови про якісь "таємні зустрічі" – це абсолютно фікція. Немає ніяких таємних зустрічей. Не може Україна в них брати участь, про це президент неодноразово казав,

– підкреслив радник ОПУ.

Наразі в України є декілька важливих опцій:

захищати свій суверенітет;

привернути увагу всіх держав, зокрема нейтральних країн Глобального Півдня, до української Формули миру. Пояснивши, якщо вони хочуть жити в гарантованому майбутньому, міжнародне право повинне домінувати та елементи примусу до виконання цих правил і конвенцій мусять бути.

Коли всі погодяться з цим, тоді буде обрано логістичний маршрут, як це донести Росії. Після – Україна матиме певні результати. Все інше – це конспірологія та фікція, які призведуть до масштабування трагедії.

Що може спричинити "замороження війни"

Найголовніше, якщо сьогодні заморозити війну, це означатиме, що Росія, яка демонстративно вбиває громадян України, не нестиме відповідальності. Тобто з'ясовується, що можна просто прийти, вбити, не програти та ще й не відповідати за скоєні злочини. Тоді весь інформаційний, дипломатичний та політичний простори сколихне хвиля запитань:

Хто тоді гарантує, що у світі є право?

Чому війни не мають починатися в інших регіонах?

Чому тоді не проводити перерозподіл світу шляхом сили?

Чому тоді терористи мають бути покарані?

Це, до речі, було особливістю глобального політичного процесу, на жаль, останніх 30 років. Тому що люди звикли до того, що є гарантовані правила за замовчуванням. Ну, тобто, ми ухвалили рішення, що от ми так будемо жити та ніхто не буде їх порушувати. А тепер з'ясувалося, що можна прийти і порушувати ці правила. І ніхто не готовий на це реагувати, відповідати за це,

– сказав Михайло Подоляк.

Росія відверто показує, що знищивши готель у Харкові 11 січня, далі вбиватиме українців. Якщо "встати на коліна", тобто поставити війну "на паузу", це відбуватиметься дещо інакше – когось вб'ють, когось рекрутують, когось депортують або вбиватимуть на війні, де українці чинять спротив. Тому досить дивно, що, перебуваючи за 10 тисяч кілометрів від України, хтось розповідає про перемовини з Росією.

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