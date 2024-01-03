На цьому наголосив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу, передає 24 Канал. Він спростував тезу про те, що Вашингтон прагне, щоб Київ змінив свою стратегію, яка стосується досягнення повної перемоги у війні, розв'язаній Росією 24 лютого 2022 року.

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У Держдепі це заперечують

На питання, чи прагнуть США, щоб Україна змінила свою стратегію та відмовилася від бажання повністю перемогти Росію, Міллер наголосив: "Ні. Це неправда".

Звернімо увагу, що наприкінці грудня видання Politico у своїй статті процитувало неназваного представника адміністрації Джо Байдена, а також європейського дипломата. Вони заявили, що чиновники зі США та Європи буцімто зміщують акценти з підтримки повної перемоги України у війні, розв'язаній Росією, до покращення позицій нашої держави у можливих переговорах, метою яких є припинення війни.

Останні новини про можливість переговорів

Нагадаємо, що у грудні під час пресконференції президент України Володимир Зеленський відреагував на можливість мирної угоди. Мовиться про варіант, за якого наша держава відмовляється від будь-якої території задля припинення вогню. Такий розвиток подій глава держави назвав "абсолютним божевіллям".

Напередодні Володимир Зеленський також дав інтерв'ю. У ньому він підкреслив, що не бачить жодних фундаментальних кроків уперед до миру, які б демонструвала Росія. За словами глави держави, українці наразі відчувають лише шквал повітряних російських атак, під які потрапляють наші міста.

У листопаді 2023 року відбувся позачерговий онлайн-саміт G-20. Під час нього Владімір Путін цинічно заявив, що буцімто "Росія ніколи не відмовлялася" від мирних перемовин з нашою державою. Ба більше, назвав війну проти нас трагедією та запевнив, що "треба думати, як припинити кровопролиття".

В Інституті вивчення війни проаналізували заяву російського президента. Аналітики підкреслили, що Владімір Путін повторює "шаблонну риторику", яка хибно демонструє, що Росія буцімто готова до змістовних переговорів. Відповідні тези він озвучує, ймовірно, щоб передчасно штовхати нашу державу до переговорів з Москвою.