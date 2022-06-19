Соответствующим соображениям он поделился в своем интервью. В нем Алексей Данилов отметил, что в России занять место президента хочет, что Дмитрий Рогозин, что Дмитрий Медведев.

Читайте также Россияне переформатируют флот, а Зеленский вернулся с Юга: основное за 117 день войны

Все хотят занять "место фюрера"

Он отметил, что циничные заявления они распространяются не просто так. Им очень важно быть в своей риторике подобными Путину, ведь именно его поддерживает 80% населения России.

Кроме того, секретарь СНБО подчеркнул, что в стране-агрессорке за трон борьба идет всегда. Но именно сейчас она несколько обострилась. И это вызвало определенные проблемы, которые сейчас переживает Владимир Путин. Об этом свидетельствуют ряд информационных потоков, а также разведки.

В то же время Алексей Данилов попросил претендентов на трон в России отстать от Украины. Секретарь СНБО отметил, что наше государство независимо, и все это признают. Поэтому пора прекратить посягательство на наши территории.

Заберитесь на свою территорию и все станет очень быстро на свои места. Мы не покушаемся на вашу территорию. У нас есть своя, определенная нашей Конституцией в 1991 году, когда была провозглашена новая независимость нашей страны,

– подчеркнул он.

Данилов рассказал, где больше всего российских агентов

Секретарь СНБО отметил, что Вена стала очередной столицей, которую российские агенты избрали для укрывательства. Мол, город буквально ими там кишит . Он также предположил, что там может находиться бывший народный депутат, а также приспешник Кремля Евгений Мураев.

Ранее он рассказал о возможных покушениях на Владимира Зеленского. По его словам, с начала полномасштабного вторжения президента Украины пытались убить не менее 5 раз . Он рассказал, что все попытки враг пытался предпринять в конце февраля и начале марта. Впрочем, по понятным причинам решил обойтись без деталей.

Напомним, Владимиру Зеленскому лидеры других государств предлагали уехать из Киева в начале войны. Но тогда президент Украины отказался от этого.

Заметим, что недавно появилась информация о возможном теракте. Его целью было руководство нашего государства, но правоохранителям удалось предотвратить это.

Зеленский подписал Стамбульскую конвенцию: смотрите видео