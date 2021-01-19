В России жители Чебаркуля, что в Челябинской области, в прямом смысле оказались в ледяном плену. Общежитие, в котором живут люди, превратилось в пещеру – со льдом, сосульками и сугробами снега.

Дом не ремонтировали более 50 лет

В общежитии, которое полностью покрыло льдом и снегом, 147 комнат. Сенсационное видео из помещения опубликовал телеграм-канал Mash.

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Лестничная клетка покрылась льдом, поэтому она стала похожей на каток, а в комнатах – сосульки. По информации СМИ, здание уже не подлежит ремонту, однако люди там живут и по сей день. Капитального ремонта общежитие не видело 53 года.

В здании не работает канализация

В помещении не работает канализация, поэтому жители вынуждены пользоваться биотуалетом. Также вместо центрального отопления люди используют электрообогреватели.

Из-за такой халатности местных властей жители "ледяного дворца" обратились в прокуратуру, пока неизвестно, даст ли это результаты. Чиновники же продолжают кормить чебаркульцев обещаниями.

Смотрите видео из общежития: