В России общежитие превратилось в ледяную пещеру: там до сих пор живут люди – шокирующее видео
В России жители Чебаркуля, что в Челябинской области, в прямом смысле оказались в ледяном плену. Общежитие, в котором живут люди, превратилось в пещеру – со льдом, сосульками и сугробами снега.
Дом не ремонтировали более 50 лет
В общежитии, которое полностью покрыло льдом и снегом, 147 комнат. Сенсационное видео из помещения опубликовал телеграм-канал Mash.
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Лестничная клетка покрылась льдом, поэтому она стала похожей на каток, а в комнатах – сосульки. По информации СМИ, здание уже не подлежит ремонту, однако люди там живут и по сей день. Капитального ремонта общежитие не видело 53 года.
В здании не работает канализация
В помещении не работает канализация, поэтому жители вынуждены пользоваться биотуалетом. Также вместо центрального отопления люди используют электрообогреватели.
Из-за такой халатности местных властей жители "ледяного дворца" обратились в прокуратуру, пока неизвестно, даст ли это результаты. Чиновники же продолжают кормить чебаркульцев обещаниями.
Смотрите видео из общежития:
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