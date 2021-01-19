У Росії жителі Чебаркуля, що у Челябінській області, у прямому значенні опинились у крижаному полоні. Гуртожиток, у якому мешкають люди, перетворився на печеру – з льодом, бурульками та заметами снігу.

Будинок не ремонтували більше ніж 50 років

У гуртожитку, який повністю покрило кригою та снігом, 147 кімнат. Сенсаційне відео з приміщення опублікував телеграм-канал Mash.

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Сходова клітка покрилась кригою, тому вона стала схожою на ковзанку, а у кімнатах – бурульки. За інформацією ЗМІ, будівля уже не підлягає ремонту, проте люди там живуть і надалі. Капітального ремонту гуртожиток не бачив 53 роки.

У будівлі не працює каналізації

У приміщенні не працює каналізація, тому мешканці змушені користуватись біотуалетом. Також замість центрального опалення люди використовують електрообігрівачі.

Через таку халатність місцевої влади жителі "крижаного палацу" звернулись до прокуратури, поки невідомо, чи це дасть це результати. Чиновники ж продовжують годувати чебаркульців обіцянками.

Дивіться відео з гуртожитку: