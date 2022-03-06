В России огромная проблема, – генерал-майор СБУ прокомментировал нехватку сил врага

Россия формировала воинские части в последние годы. Кроме того, несколько последних месяцев страна-агрессор формировала силы, которым сейчас дают отпор в Украине.

Об этом в эфире 24 канала заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун. Сейчас у властей России есть выбор.

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Либо страна-агрессор вводит остатки своих военных резервов (это от 15 до 20% того, что мы видели перед наступлением, либо объявит частичную или полную мобилизацию).

В России действительно огромная проблема. России нужно принимать решение,

– отметил Ягун.

Он пояснил, что мобилизация россиян будет означать признание того, что страна не может силами кадровых военных решить тот вопрос, который она ставила перед министерством обороны. Это может повлечь за собой большие проблемы, чем мы видим.

В то же время Россия не сможет разрешить работу мобилизованных, а также найти вооружение и тому подобное. Многие оружия врага, которые завезли в Украину, уже не подлежат использованию. Его либо уничтожили, либо повредили, либо забрали как трофей.

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