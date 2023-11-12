Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал, что, судя по повреждениям поезда, по нему сработали извне. Момент взрыва на железной дороге попал на видео.

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Уничтоженный поезд

Свитан отметил, что по поезду, похоже, поработали партизаны, но, конечно, под руководством ГУР. В России есть национально-освободительные группы, партизаны, которые помогают Украине в уничтожении военных грузов и вражеской логистики.

Кроме того, они могут работать по российским военным заводам, по энергообъектам, поставляющим электроэнергию на военные объекты оккупантов. Это очень важная работа. Очень важно уничтожать такие цели на территории России, особенно перед зимой.

Наступление россиян на Авдеевку

По словам полковника запаса ВСУ, россияне пытаются наступать на Авдеевку с севера и юга. На юге ничего не выходит. Есть места, где наши войска вернули утраченные позиции и отбросили россиян назад. А вот на севере продолжаются активные действия.

Там есть железнодорожное полотно между позициями россиян и селом Степное. Однако зона между ними очень хорошо простреливается нашей артиллерией. Поскольку на землях Донбасса уже не применишь технику, оккупанты пытаются двигаться вперед живой силой, а наши войска их уничтожают.

Обзор боевых действий от Свитана: смотрите видео

Ситуация на Купянском направлении

Как отметил военный эксперт, в районе Купянска есть только несколько направлений, где россияне могут двигаться на танках. Впрочем, и они хорошо заминированы, а также там есть огневые позиции наших войск. Так что россияне будут попадать в "огневой мешок".

Техника на этом направлении у оккупантов, к сожалению, еще есть. Однако у них нет опыта Авдеевки, теряют ее в огромных количествах. Поэтому штурмы производят преимущественно живой силой. Наша артиллерия уже как снайперы работает по ним.

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