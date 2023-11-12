Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів, що судячи з ушкоджень потяга, по ньому спрацювали ззовні. Момент вибуху на залізниці потрапив на відео.

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Знищений потяг

Світан зазначив, що по потягу, схоже, попрацювали партизани, але, звісно, під керівництвом ГУР. У Росії є національно-визвольні групи, партизани, які допомагають Україні в знищенні військових вантажів і ворожої логістики.

Крім того, вони можуть працювати по російських військових заводах, по енергооб'єктах, які постачають електроенергію на військові об'єкти окупантів. Це дуже важлива робота. Дуже важливо знищувати такі цілі на території Росії, особливо перед зимою.

Наступ росіян на Авдіївку

За словами полковника запасу ЗСУ, росіяни намагаються наступати на Авдіївку з півночі та з півдня. На півдні нічого не виходить. Є місця, де наші війська повернули втрачені позиції та відкинули росіян назад. А ось на півночі тривають активні дії.

Там є залізничне полотно між позиціями росіян і селом Степове. Однак зона між ними дуже добре прострілюється нашою артилерією. Оскільки на ґрунтах Донбасу вже не застосуєш техніку, окупанти намагаються рухатись уперед живою силою, а наші війська їх знищують.

Огляд бойових дій від Світана: дивіться відео

Ситуація на Куп'янському напрямку

Як зазначив військовий експерт, у районі Куп'янська є лише кілька напрямків, де росіяни можуть рухатись танками. Утім і вони добре заміновані, а також там є вогневі позиції наших військ. Тож росіяни потраплятимуть у "вогневий мішок".

Техніка на цьому напрямку в окупантів, на жаль, ще є. Однак вони не навчені досвідом Авдіївки, втрачають її у величезних кількостях. Тому штурми проводять переважно живою силою. Наша артилерія, уже як снайпери, працює по них.

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