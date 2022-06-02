В ISW ссылаются на запуск проекта "Луганский партизан". Его инициировало Главное управление разведки Украины при Минобороны. Цель проста – сопротивляться российским захватчикам, стремящимся взять под контроль всю Луганщину.

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Россия уже отправит в "ЛНР" спецотряд МВД

Сопротивление можно возглавить или подавить. Поскольку с первым в России всегда было тяжело, то в Кремле решили не изобретать велосипед. Один из местных телеграмм-каналов, передают в ISW, известил о намерениях руководства России. Речь идет о том, что МВД отправит в "ЛНР" спецотряд. Причем если война против Украины в публичном пространстве называется "спецоперацией", то подавление сопротивления силовиками станет их "отпуском".

Таким образом, в Кремле стремятся усилить свое присутствие на временно оккупированных территориях Луганской области. Это, убежденное высшее руководство, позволит снизить градус недовольства как среди горожан, так и вождей квазиреспублики.

Кроме того, о желании подавить партизанское сопротивление свидетельствуют также данные Генштаба. В возведении ведомства сообщили о опрокидывании БТГ в Купянск. Напомним, что этот город на Харьковщине, который находится под временным контролем оккупантов. И оно расположено в 30 километрах от границы с Луганской областью.

В ISW подчеркивают, что сам Купянск расположен достаточно далеко от зоны ведения активных боевых действий. Так что вывод напрашивается сам. Мол, спецотряд МВД России в паре с БТГ будут действовать совместно для того, чтобы сделать невозможным партизанское сопротивление на Луганщине.

Отметим, что сейчас непростая ситуация в Луганской, а также Донецкой областях. Там русские захватчики пытаются штурмовать населенные пункты. Местами они несут потери, а местами – захватывают новые территории.

Оккупанты неудачно пытались штурмовать район Лимана

В Генштабе ВСУ сообщили, что наши военные неподалеку от Райгородка противостояли российским бойцам . Там кафиры понесли потери. Соответственно они были вынуждены отойти на предыдущие позиции.

Если говорить о Северодонецком направлении, то там ситуация достаточно похожая. Оккупанты, используя минометы, попытались взять штурмом Боброво и Устиновку. Но и там достичь поставленных перед собой целей захватчикам не удалось.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 2 июня: смотрите видео