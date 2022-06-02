В ISW посилаються на запуск проєкту "Луганський партизан". Його ініціювало Головне управління розвідки України при Міноборони. Мета проста – чинити опір російським загарбникам, які прагнуть взяти під контроль усю Луганщину.

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Росія вже відправить до "ЛНР" спецзагін МВС

Опір можна очолити або придушити. Оскільки з першим у Росії завжди було скрутно, то у Кремлі вирішили не винаходити велосипед. Один із місцевих телеграм-каналів, передають в ISW, сповістив про наміри керівництва Росії. Мовиться про те, що МВС відправить до "ЛНР" спецзагін. Причому, якщо війна проти України в публічному просторі називається "спецоперацією", то придушення опору силовиками стане їхньою "відпусткою".

Таким чином у Кремлі прагнуть посилити свою присутність на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Це, переконане вище керівництво, дозволить знизити градус незадоволення як серед містян, так і вождів квазіреспубліки.

Крім того, про бажання придушити партизанський опір свідчать також дані Генштабу. У зведенні відомства повідомили про перекидання БТГ до Куп'янська. Нагадаємо, що це місто на Харківщині, яке наразі перебуває під тимчасовим контролем окупантів. І воно розташоване за 30 кілометрів від кордону з Луганською областю.

В ISW підкреслюють, що сам Куп'янськ розташований досить далеко від зони ведення активних бойових дій. Тож тут висновок напрошується сам. Мовляв, спецзагін МВС Росії в парі з БТГ діятимуть спільно для того, щоб унеможливити партизанський опір на Луганщині.

Зауважимо, що наразі непростою є ситуація у Луганській, а також Донецькій областях. Там російські загарбники намагаються штурмувати населені пункти. Місцями вони зазнають втрат, а місцями – захоплюють нові території.

Окупанти невдало намагались штурмувати район Лимана

У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші військові неподалік Райгородка протистояли російським бійцям. Там окупанти зазнали втрат. Відповідно, вони були змушені відійти на попередні позиції.

Якщо говорити про Сєвєродонецький напрямок, то там ситуація досить подібна. Окупанти, використовуючи міномети, спробували взяти штурмом Боброве й Устинівку. Але й там досягнути поставлених перед собою цілей загарбникам не вдалось.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 2 червня: дивіться відео