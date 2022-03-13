В России отныне не работает Instagram

Россияне теперь остались без Instagram. Доступ к сети на территории страны уже ограничили.

Заблокировать сеть должны были в полночь 14 марта. Этого требовал Роскомнадзор.

Важно В России уже началось отключение инстаграма: какой регион пострадал первым

К слову, на дальнем востоке России "сбои" при входе были уже в воскресенье, 13 марта. При попытке зайти в Instagram выбивало белый экран и ошибку.

Почему заблокировали Instagram

Сделали это якобы из-за призывов к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих. Хотя действительно все понимают, что таким образом Кремль просто хочет скрыть от своих граждан правду и заставить их еще больше замолчать.

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