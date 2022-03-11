Также это сделают, если Meta откажется отвечать на запрос "Роскомнадзора". Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, передают росСМИ.

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"Нам нужно получить подтверждение, опровержение или отказ от диалога с "Роскомнадзором" со стороны Meta, в этом случае молчание будет восприниматься как подтверждение этой информации", – заявил чиновник.

В таком случае он рекомендует применить имеющиеся в РФ механизмы вмешательства и реагирования. Речь идет о блокировке инстаграма на территории России.

Напомним, что сеть Facebook, также принадлежащая Meta, уже заблокирована в РФ. Facebook отреагировали на такое решение "Роскомнадзора", сказав, что миллионы россиян останутся в тишине, у них не будет шанса высказать свое мнение.

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