Також це зроблять, якщо Meta відмовиться відповідати на запит "Роскомнагляду". Про це заявив голова комітету Держдуми з інформполітики Олександр Хінштейн, передають росЗМІ.

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"Нам потрібно отримати підтвердження, спростування або відмову від діалогу з "Роскомнаглядом" з боку Meta, у цьому випадку мовчання сприйматиметься як підтвердження цієї інформації", – заявив чиновник. У

У такому випадку він радить застосувати наявні в РФ механізми втручання та реагування. Йдетьяс про блокування інстаграму на території Росії.

Нагадав, що мережа Facebook, що також належить Meta, вже заблокована в РФ. Facebook відреагували на таке рішення "Роскомнагляду", сказавши, що мільйони росіян залишаться у тиші, в них не буде шансу висловити свою думку.

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