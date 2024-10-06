Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, озвучив, что демонстрируя случаи с поджогами, в России формируется другое, отличное от общего у российского населения, мнение о том, что кремлевский режим делает что-то не то.

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В России увеличение поджогов может привести к напряжению в обществе

Клочок отметил, что с людьми, которые устраивают поджоги, работают, находят различные способы и методы воздействия на них. История с сожжением ФСБ – это продолжение тренда, который в последнее время "потерялся".

Эксперт считает, что как только эта тенденция возобновится, приобретет масштабный характер, тогда можно будет говорить, что таким образом или из идеологических соображений, или меркантильных финансовых, но у россиян создается картинка недовольства действующей властью.

Это может привести к социальному напряжению, активизации общества. Если говорить о смене режимов в разных странах, то часто это происходит не потому, что внутри страны кто-то надумал поджечь военкомат или помещение ФСБ,

– озвучил Клочок.

Аналогия с Октябрьской революцией

Эксперт привел аналогию с Октябрьским переворотом в России, который совершил Ленин, находясь практически в экзиле, но он приехал в Россию, имел хорошее финансирование, чтобы организовать эти процессы.

Дополнительно он использовал ситуацию дворцового переворота после февраля 1917 года, когда был отстранен от правления император. Тогда складывалась благоприятная ситуация для большевиков и они совершили очередной переворот.

Меняются времена и люди, но методы и принципы – нет. Украине будет сложно победить Россию в конвенционном противостоянии, потому что она выделяет все больше и больше денег на ВПК. 2025 год обещает быть рекордным касательно этого,

– озвучил Клочок.

Эксперт считает, что внешнее формирование общественного мнения, что можно что-то изменить, может побудить россиян к конкретным действиям. Это не означает, по словам Клочко, что уже завтра они встанут и пойдут действовать, однако украинской стороне стоит прилагать усилия, чтобы масштабировать эти процессы (поджоги) на территории страны-агрессора.