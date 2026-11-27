Об этом сообщает российский OSINT-проект ASTRA.

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Что известно об атаках на завод в Ефремове и Санкт-Петербурге?

Местные жители сообщали о взрывах, звуках беспилотников и работе российской противовоздушной обороны. По их словам, в городе отключилось отопление, а предупреждение об опасности атаки БПЛА объявили уже после первых взрывов.

Пожар в Ефремове / Фото Astra

OSINT-аналитик ASTRA по видеозаписям установил, что один из взрывов произошел в районе Ефремовской ТЭЦ на улице Заводской, 3. Теплоэлектроцентраль работает с 1933 года и обеспечивает теплом и электроэнергией город, а также местные промышленные предприятия, в частности завод синтетического каучука.

Расположение завода синтетического каучука на карте / Фото Astra

По данным OSINT-анализа Exilenova+, под атакой находится и сам Ефремовский завод синтетического каучука. В районе предприятия наблюдается масштабный пожар.

Пожар на заводе в Тульской области: смотреть видео

В то же время, как сообщают мониторинговые каналы, утром 27 ноября дроны проводят атаку на Санкт-Петербург. В настоящее время подробности о последствиях ударов уточняются.

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Дронная атака в Санкт-Петербурге: смотреть видео

Единственное, что известно на данный момент, – российская ПВО успешно отразила атаку на одну из многоэтажек.

Успешная работа российской ПВО / Фото Astra

Что производит Ефремовский завод синтетического каучука?

Ефремовский завод синтетического каучука производит полимеры и синтетические каучуки. Для российского военно-промышленного комплекса особое значение имеет гидроксилированный полибутадиен – материал, который используется для производства твердого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет ОТРК "Искандер".

Предприятие уже подвергалось ударам 24 декабря 2025 года и 25 сентября 2026 года. Генштаб ВСУ ранее сообщал о поражении завода, задействованного в производстве компонентов ракетного топлива.

Попадание по заводу синтетического каучука в Ефремове: смотреть видео

Что говорят в России об атаке?

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку беспилотников на регион. По его словам, российская ПВО якобы уничтожила четыре БПЛА.

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Он заявил, что пострадавших нет, а повреждений инфраструктуры, по предварительной информации, не зафиксировано. В то же время губернатор сообщил о повреждении окон в трех частных домах в одном из населенных пунктов Ефремовского муниципального округа.

О поражении Ефремовской ТЭЦ и завода синтетического каучука он не сообщал.

Российские предприятия, производящие компоненты для ракетного топлива, уже неоднократно становились целями украинских ударов. В частности, Силы обороны нанесли удар по заводу под Санкт-Петербургом, где производят топливо для ракет "Искандер"