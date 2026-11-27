Про це повідомляє російський OSINT-проєкт ASTRA.

Adv

популярні відео

Що відомо про атаки на завод у Єфремові та Санкт-Петербург?

Місцеві жителі повідомляли про вибухи, звуки безпілотників і роботу російської протиповітряної оборони. За їхніми словами, у місті зникло опалення, а попередження про небезпеку атаки БпЛА оголосили вже після перших вибухів.

Пожежа у Єфремові / Фото Astra

OSINT-аналітик ASTRA за відеозаписами встановив, що один із вибухів стався в районі Єфремовської ТЕЦ на вулиці Заводській, 3. Теплоелектроцентраль працює з 1933 року та забезпечує теплом і електроенергією місто, а також місцеві промислові підприємства, зокрема завод синтетичного каучуку.

Розташування заводу синтетичного каучуку на карті / Фото Astra

За даними OSINT-аналізу Exilenova+, під атакою перебуває і сам Єфремовський завод синтетичного каучуку. У районі підприємства спостерігається масштабна пожежа.

Пожежа на заводі у Тульській області: дивитись відео

Водночас, як повідомляють моніторингові канали, вранці 27 листопада дрони атакують Санкт-Петербург. Наразі подробиці щодо наслідків ударів уточнюються.

Реклама

Дронова атака у Санкт-петербузі: дивитися відео

Єдине, що відомо наразі, що російська ПВО вдало відпрацювала по одній із багатоповерхівок.

Успішна робота російської ППО / Фото Astra

Що виробляє Єфремовський завод синтетичного каучуку?

Єфремовський завод синтетичного каучуку виробляє полімери та синтетичні каучуки. Для російського військово-промислового комплексу особливе значення має гідроксильований полібутадієн — матеріал, який використовують для виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК "Іскандер".

Підприємство вже зазнавало ударів 24 грудня 2025 року та 25 вересня 2026 року. Генштаб ЗСУ раніше повідомляв про ураження заводу, який залучений до виробництва компонентів ракетного палива.

Влучання по заводу синтетичного каучуку у Єфремові: дивитись відео

Що кажуть у Росії про атаку?

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку безпілотників на регіон. За його словами, російська ППО нібито знищила чотири БпЛА.

Він заявив, що постраждалих немає, а пошкоджень інфраструктури, за попередньою інформацією, не зафіксовано. Водночас губернатор повідомив про пошкодження вікон у трьох приватних будинках в одному з населених пунктів Єфремовського муніципального округу.

Про ураження Єфремовської ТЕЦ та заводу синтетичного каучуку він не повідомляв.

Російські підприємства, які виробляють компоненти для ракетного палива, вже неодноразово ставали цілями українських ударів. Зокрема, Сили оборони уразили завод під Санкт-Петербургом, де виробляють паливо для ракет "Іскандер"