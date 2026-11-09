Пошкоджено 3 цехи: Сили оборони уразили завод палива для "Іскандерів" під Петербургом

Українські підрозділи уразили одразу три виробничі цехи. Масштаби наразі збитків уточнюються. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

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Що відомо про завод імені Морозова

АТ "Завод імені Морозова" розташоване неподалік Санкт-Петербурга та входить до складу російської державної корпорації "Ростех".

Це підприємство вважається однією з ключових ланок ворожого ВПК, яка забезпечує окупаційну армію балістичним озброєнням.

На потужностях заводу виробляють вибухові речовини, а також свого часу розробили тверде паливо для двигунів ракетних комплексів "Тополь-М". Для балістичних ракет 9М723 комплексу "Іскандер-М" підприємство виготовляє та постачає твердопаливні заряди до двигунів 9Х820.

У Генштабі наголосили, що подібні удари ускладнюють для ворога випуск ракет.

Технологічний ланцюжок руйнується на самому початку, задовго до потрапляння озброєння на пускові установки.

Удари по заводах російського ВПК

Раніше Сили оборони завдали комбінованого удару по комбінату "Каменський" у Ростовській області, де уразили виробництво ракетного палива для реактивної артилерії.

Окрім цього, вночі 7 листопада крилаті ракети атакували завод "Протон" в російському Орлі, який постачає компоненти для ракет "Іскандер-М".