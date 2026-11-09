Повреждены 3 цеха: Силы обороны поразили завод топлива для "Искандеров" под Петербургом

Украинские подразделения поразили сразу три производственных цеха. Масштабы убытков уточняются. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Adv

популярные видео

Что известно о заводе имени Морозова

АО "Завод имени Морозова" расположено недалеко от Санкт-Петербурга и входит в состав российской государственной корпорации "Ростех".

Это предприятие считается одним из ключевых звеньев вражеского ВПК, обеспечивающего оккупационную армию баллистическим вооружением.

На мощностях завода производят взрывчатые вещества, а также в свое время разработали твердое топливо для двигателей ракетных комплексов "Тополь-М".

Для баллистических ракет 9М723 комплекса "Искандер-М" предприятие производит и поставляет твердотопливные заряды к двигателям 9Х820.

В Генштабе подчеркнули, что подобные удары усложняют для врага выпуск ракет. Технологическая цепочка разрушается в самом начале, задолго до попадания вооружения на пусковые установки.

Удары по заводам российского ВПК

Ранее Силы обороны нанесли комбинированный удар по комбинату "Каменский" в Ростовской области, где поразили производство ракетного топлива для реактивной артиллерии.

Кроме этого, ночью 7 ноября крылатые ракеты атаковали завод "Протон" в российском Орле, поставляющий компоненты для ракет "Искандер-М".