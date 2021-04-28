"Герой нового времени": в России появилось граффити с Навальным, но его сразу зарисовали
В Пушкарском саду, который расположен в Санкт-Петербурге, неизвестные нарисовали изображение Алексея Навального. Граффити можно было увидеть недолго.
Источник:"Новая газета"
Коммунальщики сразу же получили задание зарисовать такое творчество. Более того, в 10:00, когда работников коммунальной службы на месте еще не было, сотрудник полиции пытался собственноручно соскрести портрет.
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Российские СМИ высказали предположение, что это был техник-криминалист. Он снимал краску, вероятно, для экспертизы.
Полицейский пробует соскрести портрет / Фото Георгия Маркова
Уже через несколько часов стена была полностью закрашена.
Коммунальщики сразу же зарисовали граффити / Фото Давида Френкеля
Зарисованное изображение / Фото Давида Френкеля
Подробнее о рисунке
Изображение оппозиционера нарисовали на трансформаторной будке. За основу рисунка взяли фотографию из зала суда, где проходило заседание 2 февраля. Тогда Навальный сложил из рук сердце, которое было адресовано жене.
Сравнение граффити и настоящего фото / Фото Георгий Марков, ЭРА
Рядом с рисунком была надпись "Герой нового времени".
Навального осудили: что известно
- Именно 2 февраля 2021 года Навального осудили по делу "Ив-Роше". Ему изменили условный срок на реальный.
- Согласно решению суда, оппозиционер должен провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.
- Такое решение возмутило россиян, они вышли на массовые протесты. Силовики жестоко задерживали людей.
- Известно, что в колонии самочувствие Навального существенно ухудшилось. Медики даже сообщали, что у политика может остановиться сердце.
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