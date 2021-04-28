В Пушкарском саду, который расположен в Санкт-Петербурге, неизвестные нарисовали изображение Алексея Навального. Граффити можно было увидеть недолго.

Коммунальщики сразу же получили задание зарисовать такое творчество. Более того, в 10:00, когда работников коммунальной службы на месте еще не было, сотрудник полиции пытался собственноручно соскрести портрет.

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Российские СМИ высказали предположение, что это был техник-криминалист. Он снимал краску, вероятно, для экспертизы.



Полицейский пробует соскрести портрет / Фото Георгия Маркова

Уже через несколько часов стена была полностью закрашена.



Коммунальщики сразу же зарисовали граффити / Фото Давида Френкеля

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Зарисованное изображение / Фото Давида Френкеля

Подробнее о рисунке

Изображение оппозиционера нарисовали на трансформаторной будке. За основу рисунка взяли фотографию из зала суда, где проходило заседание 2 февраля. Тогда Навальный сложил из рук сердце, которое было адресовано жене.

Сравнение граффити и настоящего фото / Фото Георгий Марков, ЭРА

Рядом с рисунком была надпись "Герой нового времени".

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