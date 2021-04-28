"Герой нового часу": у Росії з'явилося графіті з Навальним, але його одразу замалювали
У Пушкарському саду, що розташований у Санкт-Петербурзі, невідомі намалювали зображення Олексія Навального. Графіті можна було побачити недовго.
Джерело:"Новая газета"
Комунальники одразу ж отримали завдання замалювати таку творчість. Ба більше, о 10:00, коли працівників комунальної служби на місці ще не було, співробітник поліції намагався власноруч зішкребти портрет.
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Російські ЗМІ висловили припущення, що це був технік-криміналіст. Він знімав фарбу, ймовірно, для експертизи.
Поліцейський пробує зішкребти портрет / Фото Георгія Маркова
Вже через кілька годин стіна була повністю зафарбована.
Комунальники одразу ж замалювали графіті / Фото Давида Френкеля
Замальоване зображення / Фото Давида Френкеля
Детальніше про малюнок
Зображення опозиціонера намалювали на трансформаторній будці. За основу малюнку взяли фотографію з зали суду, де відбувалось засідання 2 лютого. Тоді Навальний склав з рук серце, яке було адресоване дружині.
Порівняння графіті та справжного фото / Фото Георгій Марков, ЕРА
Поруч з малюнком був напис "Герой нового часу".
Навального засудили: що відомо
- Саме 2 лютого 2021 року Навального засудили по справі "Ів-Роше". Йому змінили умовний термін на реальний.
- Згідно з рішенням суду, опозиціонер має провести у колонії загального режиму 2 роки та 8 місяців.
- Таке рішення обурило росіян, вони вийшли на масові протести. Силовики жорстоко затримували людей.
- Відомо, що у колонії самопочуття Навального суттєво погіршилося. Медики навіть повідомляли, що у політика може зупинитися серце.
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