У Пушкарському саду, що розташований у Санкт-Петербурзі, невідомі намалювали зображення Олексія Навального. Графіті можна було побачити недовго.

Комунальники одразу ж отримали завдання замалювати таку творчість. Ба більше, о 10:00, коли працівників комунальної служби на місці ще не було, співробітник поліції намагався власноруч зішкребти портрет.

До теми Навальний подав до суду на СІЗО "Матроська тиша"

Російські ЗМІ висловили припущення, що це був технік-криміналіст. Він знімав фарбу, ймовірно, для експертизи.



Поліцейський пробує зішкребти портрет / Фото Георгія Маркова

Вже через кілька годин стіна була повністю зафарбована.



Комунальники одразу ж замалювали графіті / Фото Давида Френкеля



​Замальоване зображення / Фото Давида Френкеля

Детальніше про малюнок

Зображення опозиціонера намалювали на трансформаторній будці. За основу малюнку взяли фотографію з зали суду, де відбувалось засідання 2 лютого. Тоді Навальний склав з рук серце, яке було адресоване дружині.

Порівняння графіті та справжного фото / Фото Георгій Марков, ЕРА

Поруч з малюнком був напис "Герой нового часу".

Навального засудили: що відомо