Навальний подав до суду на СІЗО "Матроська тиша"
Олексій Навальний подав у Преображенський суд Москви позов до адміністрації слідчого ізолятора "Матроська тиша". Там опозиціонер перебував до етапування у колонію у Володимирській області.
Джерело:Интерфакс
Прессекретарка суду Аліса Закутня розповіла, що опозиціонер вирішив оскаржити рішення комісії органу виконавчої влади регіону. Розкрити деталі позову Закутня відмовилася.
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Водночас інформовані джерела повідомили російським ЗМІ: Навальний хоче, щоб суд визнав незаконним рішення адміністрації "Матроської тиші" про взяття його на облік як схильного до втечі.
У разі позитивного рішення суду Навальний збільшить свої шанси достроково вийти на волю.
На облік у СІЗО політика поставили ще у лютому 2021 року. Профілактична комісія тоді начебто визнала Навального схильним до втечі. Водночас сам опозиціонер пояснив це тим, що "одному дідові, який живе у бункері, приснився страшний сон".
Ніби я втік зі свого "спецблока", дістався до Геленджика, проник в його палац, граю там у його машинки, мажу себе брудом з його складу. Потім стрибаю в аквадискотеку і танцюю там, здіймаючи купу бризок,
– розповів Навальний.
Ув'язнення Навального: головне
- 2 лютого Навальному замінили умовний термін у справі "Ів-Роше" на реальний. Опозиціонер має провести у колонії загального режиму 2 роки 8 місяців.
- Спершу політик перебував у СІЗО "Матроська тиша". Згодом Навального етапували до колонії у Володимирській області. Лише за 2 тижні перебування там опозиціонер отримав 6 доган.
- У колонії самопочуття політика суттєво погіршилося. Медики побоюються, що в опозиціонера може зупинитися серце.
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