Олексій Навальний подав у Преображенський суд Москви позов до адміністрації слідчого ізолятора "Матроська тиша". Там опозиціонер перебував до етапування у колонію у Володимирській області.

Прессекретарка суду Аліса Закутня розповіла, що опозиціонер вирішив оскаржити рішення комісії органу виконавчої влади регіону. Розкрити деталі позову Закутня відмовилася.

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Водночас інформовані джерела повідомили російським ЗМІ: Навальний хоче, щоб суд визнав незаконним рішення адміністрації "Матроської тиші" про взяття його на облік як схильного до втечі.

У разі позитивного рішення суду Навальний збільшить свої шанси достроково вийти на волю.

На облік у СІЗО політика поставили ще у лютому 2021 року. Профілактична комісія тоді начебто визнала Навального схильним до втечі. Водночас сам опозиціонер пояснив це тим, що "одному дідові, який живе у бункері, приснився страшний сон".

Ніби я втік зі свого "спецблока", дістався до Геленджика, проник в його палац, граю там у його машинки, мажу себе брудом з його складу. Потім стрибаю в аквадискотеку і танцюю там, здіймаючи купу бризок,

– розповів Навальний.