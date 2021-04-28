Навальный подал в суд на СИЗО "Матросская тишина"
Алексей Навальный подал в Преображенский суд Москвы иск к администрации следственного изолятора "Матросская тишина". Там оппозиционер находился до этапирования в колонию во Владимирской области.
Источник:Интерфакс
Пресс-секретарь суда Алиса Закутня рассказала, что оппозиционер решил обжаловать решение комиссии органа исполнительной власти региона. Раскрыть детали иска Закутня отказалась.
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В то же время информированные источники сообщили российским СМИ: Навальный хочет, чтобы суд признал незаконным решение администрации "Матросской тишины" о постановке его на учет как склонного к побегу.
В случае положительного решения суда Навальный увеличит свои шансы досрочно выйти на свободу.
На учет в СИЗО политика поставили еще в феврале 2021 года. Профилактическая комиссия тогда якобы признала Навального склонным к побегу. В то же время сам оппозиционер объяснил это тем, что "одному деду, который живет в бункере, приснился страшный сон".
Будто я бежал из своего "спецблока", добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там в его машинки, мажу себя грязью из его состава. Затем прыгаю в аквадискотеку и танцую там, поднимая кучу брызг,
– рассказал Навальный.
Заключение Навального: главное
- 2 февраля Навальному сменили условный срок по делу "Ив-Роше" на реальный. Оппозиционер должен провести в колонии общего режима 2 года 8 месяцев.
- Сначала политик находился в СИЗО "Матросская тишина". Впоследствии Навального этапировали в колонию во Владимирской области. Всего за 2 недели пребывания там оппозиционер получил 6 выговоров.
- В колонии самочувствие политика существенно ухудшилось. Медики опасаются, что у оппозиционера может остановиться сердце.
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