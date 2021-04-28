Алексей Навальный подал в Преображенский суд Москвы иск к администрации следственного изолятора "Матросская тишина". Там оппозиционер находился до этапирования в колонию во Владимирской области.

Пресс-секретарь суда Алиса Закутня рассказала, что оппозиционер решил обжаловать решение комиссии органа исполнительной власти региона. Раскрыть детали иска Закутня отказалась.

Заметьте фондам Фондам Навального запретили пользоваться банками и СМИ: новое обращение оппозиционера

В то же время информированные источники сообщили российским СМИ: Навальный хочет, чтобы суд признал незаконным решение администрации "Матросской тишины" о постановке его на учет как склонного к побегу.

В случае положительного решения суда Навальный увеличит свои шансы досрочно выйти на свободу.

На учет в СИЗО политика поставили еще в феврале 2021 года. Профилактическая комиссия тогда якобы признала Навального склонным к побегу. В то же время сам оппозиционер объяснил это тем, что "одному деду, который живет в бункере, приснился страшный сон".

Будто я бежал из своего "спецблока", добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там в его машинки, мажу себя грязью из его состава. Затем прыгаю в аквадискотеку и танцую там, поднимая кучу брызг,

– рассказал Навальный.

Заключение Навального: главное