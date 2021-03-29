Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в исправительной колонии номер 2 во Владимирской области. Всего за 2 недели ему дали аж 6 выговоров.

Навальный пишет, что выговоры выносит дисциплинарная комиссия, состоящая из 7 человек. К тому же за 2 выговора можно попасть в ШИЗО (штрафной изолятор – 24 канал).

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По словам Навального, на рассмотрении уже находятся 20 рапортов. В посте он их называет своим "портфолио плохого парня". В него входит:

6 выговоров за 2 недели в "Покрове";

4 выговора за 2 недели в СИЗО "Кольчугино";

также был признан склонным к побегу в "Кремлевском централе".

За что оппозиционера "забрасывают" выговорами

Среди оснований для рапортов, были и такие, как:

встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъем";

отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдем лучше кофе попьем";

отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской;

на встрече с адвокатами был в футболке ( "и это не шутка", – написал оппозиционер).

Жду выговора с формулировкой широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать,

– говорится в посте на странице Навального.

Заключение Навального: коротко