"Портфолио плохого парня": Навальный получил 6 выговоров за 2 недели в колонии
Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в исправительной колонии номер 2 во Владимирской области. Всего за 2 недели ему дали аж 6 выговоров.
Источник:инстаграм Навального
Навальный пишет, что выговоры выносит дисциплинарная комиссия, состоящая из 7 человек. К тому же за 2 выговора можно попасть в ШИЗО (штрафной изолятор – 24 канал).
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По словам Навального, на рассмотрении уже находятся 20 рапортов. В посте он их называет своим "портфолио плохого парня". В него входит:
- 6 выговоров за 2 недели в "Покрове";
- 4 выговора за 2 недели в СИЗО "Кольчугино";
- также был признан склонным к побегу в "Кремлевском централе".
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Среди оснований для рапортов, были и такие, как:
- встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъем";
- отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдем лучше кофе попьем";
- отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской;
- на встрече с адвокатами был в футболке ( "и это не шутка", – написал оппозиционер).
Жду выговора с формулировкой широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать,
– говорится в посте на странице Навального.
Заключение Навального: коротко
- Навального задержали сразу после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления.
- В феврале суд заменил ему условный срок реальным по делу "Ив Роше".
- Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.
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