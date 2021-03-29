"Портфоліо поганого хлопця": Навальний отримав 6 доган за 2 тижні в колонії
Російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває у виправній колонії номер 2 у Володимирській області. Лише за 2 тижні йому дали аж 6 доган.
Джерело:інстаграм Навального
Навальний пише, що догани виносить дисциплінарна комісія, яка складається з 7 осіб. До того ж за 2 догани можна потрапити в ШІЗО (штрафний ізолятор – 24 канал).
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За словами Навального, на розгляді вже перебувають 20 рапортів. У дописі він їх називає своїм "портфоліо поганого хлопця". У нього входить:
- 6 доган за 2 тижні в "Покрові";
- 4 догани за 2 тижні в СІЗО "Кольчугіно";
- також його визнали схильним до втечі в "Кремлівському централі".
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Серед підстав для рапортів, були і такі, як:
- встав з ліжка на 10 хвилин раніше команди "підйом";
- відмовився виходити на зарядку, сказавши начальнику загону: "Ходімо краще кави поп'ємо";
- відмовився дивитися відеолекцію, назвавши її ідіотською;
- на зустрічі з адвокатами був у футболці ("і це не жарт", – написав опозиціонер).
Чекаю догани з формулюванням широко посміхався, хоча за розпорядком дня був час страждати,
– йдеться у дописі на сторінці Навального.
Ув'язнення Навального: коротко
- Навального затримали одразу після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння.
- У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше".
- Покарання опозиціонер відбуває у колонії строгого режиму №2 у місті Покров Володимирської області.
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