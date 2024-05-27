Уже из вступительной статьи понятно, что "Политрук" – это наследие советских военных изданий. Ее написал руководитель так называемого Главного политического управления России, генерал-полковник Виктор Горемыкин.
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В журнале цитируют Сталина
В британской разведке пишут, что Главное политическое управление в России создали в 2018 году. Уже тогда россияне считали, что необходимо восстановить политическое образование в вооруженных силах. Руководителем этого управления поставили уже упомянутого заместителя министра обороны Виктора Горемыкина.
Он во вступительной статье к "Политруку" цитирует Сталина о важности политического воспитания солдат и о необходимости смертельно ненавидеть врага.
В журнале говорится об абсурдных представлениях России, что якобы в Украине сегодня враг такой же, как враг СССР, а именно нацисты.
Опубликованная в журнале карта Украины используется для подтверждения аргументов, ставящих под сомнение подлинность украинской государственности, а следовательно, для оправдания вторжения,
– пишут в Минобороны Великобритании.
Там также добавляют, что журнал отражает "политизированное использование истории", а это является заметной чертой российской образовательной политики последних лет и, особенно, после вторжения в Украину. Так Россия продолжает распространять ложные нарративы, которые она использует для влияния на свою армию и гражданское население страны.
Украина продолжает борьбу с российской пропагандой
- Недавно российские нарративы нашли на страницах британской энциклопедии "History: The Definitive Visual Guide". Эту книгу выдало крупное издательство Dorling Kindersley уже в 2023 году, то есть после полномасштабного вторжения России в Украину.
- В энциклопедии есть ряд искаженных фактов. Так, историю Киевской Руси авторы книги связали с российской историей. Отсутствуют в энциклопедии факты о Голодоморе, как о спланированном геноциде украинского народа. Британцы также считают Украину "второй по величине страной в Европе" после России, а войну в Украине они называют "спецоперацией".
- Депутат Наталья Пипа направила письма всемирно известным историкам, чтобы они вместе с украинскими историками доказали издательству DK ошибочность фактов об Украине в их книге. После этого выводы научных экспертиз будут переданы издательству с требованием исправить ошибки.