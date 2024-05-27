МИД и Минюст России доложили Путину, что движение Талибан, которое запрещено в России, можно исключать из списка запрещенных организаций. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны, передает 24 Канал.

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Талибы приезжают в Москву

Российские власти давно поддерживают контакты с талибами. Делегации Талибана регулярно приезжают в Москву. 15 мая талибы посещали форум "Россия – Исламский мир: KazanForum".

Однако Талибан оставался запрещенной террористической организацией, а активистов и СМИ привлекали к ответственности за его упоминание без оговорки о запрете.

Кроме этого, МИД России сообщил, что Россия направила приглашение талибам принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

После того, как талибы пришли к власти в Афганистане, были задокументированы многочисленные преступления, такие как целенаправленные убийства мирных жителей. Талибы поставили крест на достижениях Афганистана в сфере защиты прав человека за последние 20 лет.

Интересно, что еще в октябре 2021 года Владимир Путин заявил, что Россия "приближается к принятию решения" об исключении "Талибана" из списка террористических организаций, но это решение опять же должно быть принято в ООН.

Какие еще организации запрещены в России