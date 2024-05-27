МЗС та Мін'юст Росії доповіли Путіну, що рух Талібан, який заборонений в Росії, можна виключати зі списку заборонених організацій. Остаточне рішення ухвалить найвище політичне керівництво країни, передає 24 Канал.
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Таліби приїжджають до Москви
Російська влада давно підтримує контакти з талібами. Делегації Талібану регулярно приїжджають до Москви. 15 травня таліби відвідували форум "Росія – Ісламський світ: KazanForum".
Проте Талібан залишався забороненою терористичною організацією, а активістів та ЗМІ притягували до відповідальності за його згадування без застереження про заборону.
Крім цього, МЗС Росії повідомило, що Росія направила запрошення талібам взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
Після того, як таліби прийшли до влади у Афганістані, було задокументовано численні злочини, як-от цілеспрямовані вбивства мирних жителів. Таліби поставили хрест на досягненнях Афганістану у сфері захисту прав людини за останні 20 років.
Цікаво, що ще у жовтні 2021 року Володимир Путін заявив, що Росія "наближається до ухвалення рішення" про виключення "Талібану" зі списку терористичних організацій, але це рішення знову ж таки має бути ухвалене в ООН.
Які ще організації заборонені в Росії
- До списку організацій, заборонених в Росії, входять також українські.
- Зокрема, "Правий сектор", УПА, організація "Тризуб" імені Степана Бандери.
- Водночас до списку рухів, які заборонені в Росії, входить також рух за права ЛГБТ спільноти.