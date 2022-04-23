В России повысили звание командира, причастного к зверствам в Буче

Весь мир шокировали события на Киевщине, где российские военные совершали зверства над украинцами. Похоже, что в России этим цинично гордятся.

64 российская бригада является одной из тех, кто совершал ужасные расправы над украинцами в Буче. Ее командир теперь имеет высшее воинское звание.

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Начальник российской 64-й бригады Азатбек Омурбеков. Для цивилизованного мира он палач, убийца, насильник, мародер. Но для Кремля он "герой". За резню в Буче его повысили до звания полковника, что побудило его совершить новые военные преступления,

– сообщили в Минобороны.

Напомним, что с каждым днем Украина и мир узнают новые зверские случаи пыток украинцев на деоккупированных территориях. Жертв хоронили в братских могилах, пытали в подвалах и резали на глазах у родственников.

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