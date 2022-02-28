Российский министр должен принять участие в сессии высокого уровня Совета ООН по правам человека и в конференции по разоружению. Однако возникли проблемы.

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Россия жалуется, что Лаврову не помогают попасть в Женеву

ООН не может обеспечить прилет делегации России во главе с Лавровым на заседание в Женеву,

– пожаловались агрессоры.

В Женеве Лавров должен быть 28 февраля – 1 марта. Но теперь неизвестно, попадет ли он туда вообще.

Заметим, что Европейский Союз из-за вторжения России в Украину полностью закрывает воздушное пространство для всех российских самолетов. В частности, и принадлежащих местным олигархам. Они не могут приземлиться, взлететь или летать над территорией ЕС.

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