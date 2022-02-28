Російський міністр планував взяти участь у сесії високого рівня Ради ООН з прав людини та у конференції з роззброєння. Однак виникли проблеми.

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Росія бідкається, що Лаврову не помагають потрапити в Женеву

ООН не може забезпечити приліт делегації Росії на чолі з Лавровим на засідання до Женеви,

– побідкалися агресори.

У Женеві Лавров мав би бути 28 лютого – 1 березня. Але тепер невідомо, чи він потрапить туди взагалі.

Зауважимо, що Європейський Союз через вторгнення Росії в Україну повністю закриває повітряний простір для всіх російських літаків. Зокрема, й тих, які належать місцевим олігархам. Вони не зможуть приземлитися, злетіти чи літати над територією ЄС.

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