В России предлагают заблокировать Facebook на время вторжения в Украину

Россияне считают вторжение в Украину "спецоперацией". В этот период в России предлагают заблокировать Facebook.

Об этом 28 февраля сообщили российские СМИ. С соответствующей инициативой выступил председатель совета по правам человека в России Валерий Фадеев.

На тему У оккупантов не получается взять Украину оружием, – в СБУ опровергли очередную ложь Кремля

По словам Фадеева, многие люди ищут информацию в соцсетях, но "Facebook – не та, которой можно верить".

Россияне пожаловались на блокировку аккаунтов пропагандистов и продвижение сообщений с правдой о событиях в Украине. Мол, соцсеть "отказывается выполнять российское законодательство".

В связи с этим фейсбук хотят заблокировать на территории России, по меньшей мере, на время вторжения в Украину.

Это не вопрос свободы слова, а вопрос нарушений прав человека на получение правдивой, достоверной информации,

– отметил Фадеев.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.