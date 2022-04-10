России придется по-настоящему заплатить за войну в Украине
Источник:фейсбук Гарри Каспарова
Если мы хотим, чтобы Россия вышла из средневекового тупика, то люди должны понять, что необходимо приложить усилия. Это не происходит автоматически.
Нет волшебной палочки, нет никакого вождя, который скажет: "Мы завтра все изменим, будет прекрасная Россия будущего".
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Российским солдатам придется заплатить
Это страшный, тяжелый процесс, за который придется по-настоящему платить. Придется платить и за убийства в Буче, которые совершали российские солдаты. Они ведь тоже чьи-то дети, они прилетели не с Марса.
Понятно, что выходить на улицу сегодня, безусловно, страшно. Я никого не призываю это делать – это личный выбор каждого.
Российские оккупанты ответят за убийства в Украине / Фото Getty Images
Но тот факт, что протестовать против войны на улицы вышло лишь 50 тысяч человек, показывает, что страна пока не готова коллективно выступить против фашистской диктатуры.
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Санкции против России
В таком случае требуются такие по масштабу санкции, которые полностью изолируют Россию и окончательно убедят и так называемые элиты, и рядовых граждан, что с Путиным будущего нет и надо решать вопрос самим.
Повторяю – это не Германия в 1945-м и не Япония. Никакие танки и атомные бомбы использовать никто не будет. Если российские граждане не могут справиться с диктатурой, значит, придётся платить высокую цену.
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