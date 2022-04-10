России придется по-настоящему заплатить за войну в Украине

Если мы хотим, чтобы Россия вышла из средневекового тупика, то люди должны понять, что необходимо приложить усилия. Это не происходит автоматически.

Нет волшебной палочки, нет никакого вождя, который скажет: "Мы завтра все изменим, будет прекрасная Россия будущего".

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Российским солдатам придется заплатить

Это страшный, тяжелый процесс, за который придется по-настоящему платить. Придется платить и за убийства в Буче, которые совершали российские солдаты. Они ведь тоже чьи-то дети, они прилетели не с Марса.

Понятно, что выходить на улицу сегодня, безусловно, страшно. Я никого не призываю это делать – это личный выбор каждого.

Российские оккупанты ответят за убийства в Украине / Фото Getty Images

Но тот факт, что протестовать против войны на улицы вышло лишь 50 тысяч человек, показывает, что страна пока не готова коллективно выступить против фашистской диктатуры.

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Санкции против России

В таком случае требуются такие по масштабу санкции, которые полностью изолируют Россию и окончательно убедят и так называемые элиты, и рядовых граждан, что с Путиным будущего нет и надо решать вопрос самим.

Повторяю – это не Германия в 1945-м и не Япония. Никакие танки и атомные бомбы использовать никто не будет. Если российские граждане не могут справиться с диктатурой, значит, придётся платить высокую цену.

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