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В России придумали интересный способ маскировки военной техники: как это связано со снегом

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В России разработали зимнюю маскировку военной техники: детали
У Росії вигадали цікавий спосіб маскування військової техніки / news.ru

В холдинге "Росэлектроника" разработали радиопоглощающую зимнюю маскировку для военной техники. Материал имитирует Зимние виды и в разы снижает видимость техники.

Наразі підприємство-розробник готове до серійного виробництва нового матеріалу, повідомили на News.ru.

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Виготовлятимуть його на основі ниток з наноструктурних феромагнітним мікропроводом, вже випустили пробну партію,
– йдеться у повідомленні.

Розробники запевняють, що їхній винахід забезпечить зниження видимості військової техніки у 3,5 – 4 рази. Адже він імітує зимові краєвиди.

Що відомо про матеріал

  • У "Роселектроніці" заявляють, що матеріал довговічний та стійкий до кліматичних впливів, зокрема низьких температур.
  • Він має коефіцієнт відбиття 0,5%. Це означає, що матеріал поглинає електромагнітне випромінювання радара на 99,5%.

Що відомо про "Роселектроніку"? Російська державна холдингова компанія, заснована в 1997 році. Вона повністю належить компанії Rostec. Відповідає за виробництво приблизно 80% усіх російських компонентів електроніки.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости России
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