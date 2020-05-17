У Росії вигадали цікавий спосіб маскування військової техніки: як це пов’язано зі снігом

У холдингу "Роселектроніка" розробили радіопоглинальне зимове маскування для військової техніки. Матеріал імітує зимові краєвиди та в рази знижує видимість техніки.

Наразі підприємство-розробник готове до серійного виробництва нового матеріалу, повідомили на News.ru.

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Виготовлятимуть його на основі ниток з наноструктурних феромагнітним мікропроводом, вже випустили пробну партію,

– йдеться у повідомленні.

Розробники запевняють, що їхній винахід забезпечить зниження видимості військової техніки у 3,5 – 4 рази. Адже він імітує зимові краєвиди.

Що відомо про матеріал

У "Роселектроніці" заявляють, що матеріал довговічний та стійкий до кліматичних впливів, зокрема низьких температур.

Він має коефіцієнт відбиття 0,5%. Це означає, що матеріал поглинає електромагнітне випромінювання радара на 99,5%.

Що відомо про "Роселектроніку"? Російська державна холдингова компанія, заснована в 1997 році. Вона повністю належить компанії Rostec. Відповідає за виробництво приблизно 80% усіх російських компонентів електроніки.