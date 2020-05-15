Російським маріонеткам і не снилось: США розповіли про сучасну зброю РФ на Донбасі

Сучасні системи озброєння та військову техніку з Росії неодноразово виявляли на окупованому Донбасі. Саме тому заяви Кремля про непричетність до війни на сході України є абсурдними.

Глава місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор жорстко засудив агресивні дії Росії щодо України, повідомляє Укрінформ.

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Ми маємо вірити в те, що ці конвої з Росії не перевозять військову техніку російського виробництва? Росія лише вдає, що не бере участі у військових діях на сході України. Це є абсурдом,

– зазначив Джеймс Гілмор.

У чому США звинувачують Росію

Гілмор наголосив, що поки Москва допомагає бойовикам продовжувати бойові дії на Донбасі, мир в Європі є недосяжним. За словами дипломата, проросійські бойовики не здатні самостійно придбати систему протиповітряної оборони "Панцир-1", бойові танки Т-72Б3 чи комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" .

. Дипломат вказав на те, що цю зброю виготовили в Росії через багато років після розпаду Радянського Союзу. Він звернув увагу спостерігачів ОБСЄ на численні "так звані" гумконвої, які незаконно прибувають з Росії в Донецьк та Луганськ.

Посол вкотре нагадав, що США повністю підтримують суверенітет та територіальну цілісність України і ніколи не визнають анексії Криму Росією. Він також запевнив, що санкції щодо Криму залишатимуться в силі, допоки Кремль не поверне Україні повний контроль над півостровом.



Колона російських танків Т-72Б3 під прикриттям комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр-2" / Фото Міноборони РФ

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Що відомо про російські "гумконвої" на Донбасі? Кремль відправляє на окупований Донбас так звану "гуманітарну допомогу" ще з 2014 року, відколи Путін почав збройну агресію проти України. Українських прикордонників звичайно до перевірки цих вантажів не допускають.



Водночас Україна неодноразово заявляла, що Росія під виглядом постачання "гуманітарної допомоги" порушує територіальну цілісність нашої держави, відтак закликала Москву припинити такі дії.