Российским марионеткам и не снилось: США рассказали о современном оружии РФ на Донбассе

Современные системы вооружения и военную технику из России неоднократно выявляли на оккупированном Донбассе. Именно поэтому заявления Кремля о непричастности к войне на востоке Украины являются абсурдными.

Глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор жестко осудил агрессивные действия России в отношении Украины, сообщает Укринформ.

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Мы должны верить в то, что эти конвои из России не перевозят военную технику российского производства? Россия только делает вид, что не участвует в военных действиях на востоке Украины. Это абсурд,

– отметил Джеймс Гилмор.

В чем США обвиняют Россию

Гилмор отметил, что пока Москва помогает боевикам продолжать боевые действия на Донбассе, мир в Европе является недостижимым. По словам дипломата, пророссийские боевики не способны самостоятельно приобрести систему противовоздушной обороны "Панцирь-1", боевые танки Т-72Б3 или комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" .

. Дипломат указал на то, что это оружие изготовили в России через много лет после распада Советского Союза. Он обратил внимание наблюдателей ОБСЕ на многочисленные "так называемые" гумконвои, которые незаконно прибывают из России в Донецк и Луганск.

Посол еще раз напомнил, что США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признают аннексии Крыма Россией. Он также заверил, что санкции в отношении Крыма останутся в силе, пока Кремль не вернет Украине полный контроль над полуостровом.



Колонна российских танков Т-72Б3 под прикрытием комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-2" / Фото Минобороны РФ

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Что известно о российских "гумконвоях" на Донбассе? Кремль отправляет на оккупированный Донбасс так называемую "гуманитарную помощь" еще с 2014 года, когда Путин начал вооруженную агрессию против Украины. Украинских пограничников обычно к проверке этих грузов не допускают.



В то же время Украина неоднократно заявляла, что Россия под видом поставки "гуманитарной помощи" нарушает территориальную целостность нашего государства, следовательно призвала Москву прекратить такие действия.